Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit flüchtigem Harley-Fahrer

Neuwied (ots)

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 76jähriger Autofahrer die B 42 aus Richtung Berggärtenstraße kommend in Richtung Bendorf. Im Bereich einer Baustelle am sogenannten Neuwieder Kreuz fuhr ihm dann ein Motorradfahrer mit seiner Harley hinten auf. Der Motorradfahrer stürzte; der Autofahrer half ihm dann beim Aufrichten der fahrbereiten Maschine. Danach entfernte sich der gestürzte Fahrer in Richtung Bendorf, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Fahrer wird beschreiben als etwa 40 Jahre alt, er trug einen Pferdeschwanz und eine Motorradkutte und ist tätowiert. Zum Motorrad und dem Kennzeichen liegen keine Hinweise vor. Am Pkw entstand großer Sachschaden am Fahrzeugheck. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied.

