Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Wohnwagen

Burgen (Untermosel) (ots)

Erst am vergangenen Samstag hatten zwei Campingfreunde aus NRW ihre Wohnwagen aus dem Winterquartier geholt und in freudiger Erwartung auf die bevorstehende Campingsaison auf den Campingplatz am Burgener Hafen verbracht. Als sie am Mittwoch zu ihren Wohnwagen kamen, mussten sie dann weniger erfreut feststellen, dass zwischenzeitlich Einbrecher in ihren Wohnwagen waren. Die Täter hatten die Tür bzw. ein Fenster aufgehebelt, und aus dem Innern Campingzubehör, u.a. Tische und einen Katalytofen, entwendet. Zusammen mit dem entstandenen Beschädigungen am Wohnwagen wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Brodenbach, Tel: 02605/9802-1510.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605/9802-1520

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell