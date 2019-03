Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Kobern-Gondorf (ots)

Am 28.03.2019 um 14:15 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall auf der L 117. Ein mit vier Personen besetzter Pkw Audi fuhr von Ochtendung in Richtung Kobern-Gondorf. Der 23-jährige Fahrer aus Bad Homburg bog nach links in den Ortsteil Sürzer Höfe ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Lkw. Der 54-jährige weißrussische Lkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr in die rechte Seite des Audi. Durch den Aufprall zogen sich der Fahrer und zwei weitere Insassen des Audi, ein 24-jähriger Mann und die 25-jährige Beifahrerin, schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, eine weitere 23-jährige Frau wurde leicht verletzt. Zwei Schwerverletzte wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer bleib unverletzt. Es enstand ein Sachschaden von etwa 20000 Euro. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die L 117 für anderthalb Stunden gesperrt.

