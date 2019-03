Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: verlorene Ladung

Alken (ots)

Am Dienstag, 26.03.2019 befuhr in den Morgenstunden ein Sattelzug mit Kippauflieger die L 207, Alkener Berg, aus Alken kommend in Fahrtrichtung Nörtershausen. Aufgrund einer nicht ordnungsgemäß gesicherten Heckklappe ergoss sich in den Kurven die Ladung auf die Fahrbahn. Bei der Ladung handelte es sich um groben Schotter.

Der LKW-Fahrer bemerkte dies und hielt an einer geeigneten Örtlichkeit an.

Die Polizei Brodenbach wurde durch Verkehrsteilnehmer über die Verunreinigung des Alkener Berges in Kenntnis gesetzt.

Aufgrund der verlorenen Menge Schotter musste die Straßenmeisterei Koblenz die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine reinigen.

Den Fahrer erwartete nun neben den Reinigungskosten auch noch ein Bußgeld.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz