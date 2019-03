Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Simmern/Hunsrück - Zeugenaufruf wegen Verkehrsunfall mit Personenschaden

Simmern/Hunsrück (ots)

Am 25.03.2019 gegen 11:30 Uhr kam es an dem Einmündungsbereich Johann-Philipp-Reis-Straße/ K51 am dortigen Getränkemarkt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW.

Der Fahrzeugführer eines silbernen VW Golf touchierte einen Fußgänger, als dieser die Straße querte. Beide Unfallbeteiligten unterhielten sich nach dem Vorfall. Aufgrund eines Schockes registrierte der Fußgänger seine Verletzung nicht und gab gegenüber dem Fahrzeugführer an, dass alles in Ordnung sei.

Letztlich stellte sich heraus, dass der Fußgänger doch schwerer verletzt wurde. Der Vorfall wurde von mindestens einer Zeugin beobachtet.

Die Polizei Simmern bittet nun um Hinweise bezüglich des unfallbeteiligten PKW. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Simmern Tel.:06761/9210 zu melden.

