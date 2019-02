POL-PDLD: MAIKAMMER. Blöd gefahren, ab jetzt wird gelaufen

Polizeidirektion Landau

Weil ein 46 Jahre alter PKW Fahrer aus dem Kreis Ger eine auffällige Fahrweise an den Tag legte, wie überhöhte Geschwindigkeit und Unterschreitung des Sicherheitsabstandes zum Vordermann, wurde eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam. Bei der Kontrolle gab der Mann zugleich an, keinen Führerschein zu besitzen - dieser sei ihm bereits vor einem Jahr entzogen worden. Ebenfalls habe er am Vortag Amphetamin und Cannabis konsumiert... Die Folge: eine umfangreiche Strafanzeige!

