Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim. Wiederholt eigebrochen

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Erneut wurde am Wochenende in der Nacht von 23./24.02. im Wertstoffwirtschaftszentrum in Edesheim eingebrochen und divers gelagerte Gegenstände entwendet. Die Täter benutzten hierzu einen bereitgestellten PKW zum Abtransport der gestohlenen Ware. Wer Hinweise über die Tat geben kann, soll sich bitte bei der PI Edenkoben unter Tel. 06323 9550 melden.

Tipps, wie sie sich vor Dieben und Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

Tel. 06323 / 955-0, piedenkoben@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell