Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag 22.03.2019, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 24.02.2019, 13.00 Uhr

Andernach (ots)

gewerbsmäßiger Ladendiebstahl Mülheim-Kärlich, Industriestraße Am Freitag, den 22.03.19, gegen 13:00 Uhr, wurde der Polizei Andernach ein aktueller Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft im Mülheim-Kärlicher Industriegebiet gemeldet. Das Diebes-Pärchen wurde vom Ladendetektiv vor Ort festgehalten. Sie hatten versucht Kleidungsstücke im Wert von ca. 500 Euro zu stehlen. Es stellte sich heraus, dass sie im selben Geschäft bereits am Tag zuvor Waren im Wert von 600 Euro gestohlen hatten und unbemerkt verschwinden konnten. Der Ladendetektiv hatte das Pärchen dann heute wiedererkannt. Die gestohlenen Waren vom Tag zuvor konnten in dem mitgeführten Fahrzeug der Beiden aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Pärchen bereits Tage zuvor in ähnlicher Weise Diebstähle im Outletcenter Montabaur begangen hatten. Sie wurden vorläufig festgenommen und dem Richter vorgeführt. Dieser ordnete dann Untersuchungshaft an.

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis Nickenich, alte Heimschule Am Freitag, den 22.03.19, werden in den frühen Abendstunden mehrere Personen an der alten Heimschule in Nickenich gemeldet, welche dort mit Motorcrossrädern herumfahren und erheblichen Lärm produzieren würden. Bei einer Verkehrskontrolle reagiert bei einem Fahrer ein durchgeführter Urintest positiv auf den Wirkstoff Marihuana. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz der für das Zweirad notwendigen Fahrerlaubnis. Es wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe genommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Trunkenheitsfahrt Mülheim-Kärlich Am Abend des, 22.03.19 konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle beim Fahrer Atemalkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, eine Blutprobe genommen und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Einbruchsdiebstahl Bassenheim Am Samstag, den 23.03.19, wird hiesiger Dienststelle ein Einbruch in eine Lagerhalle in Bassenheim gemeldet. Der Einbruch selbst fand bereits in der Nacht des 19.03.19 statt. Die Täter verschafften sich Zugang zu der Lagerhalle und entwendeten hochwertige Baumaterialien aus dem Inneren.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Andernach, Koblenzer Straße In der Nacht von Freitag, den 23.03.19, konnte in der Koblenzer Straße in Andernach ein Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnisklasse AM war. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

