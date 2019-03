Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Koblenz, Horchheimer Höhe (ots)

Die Geschädigte parkte ihren Pkw, graues Cabrio, am 23.03.2019 zwischen 08:45 Uhr und 12:30 Uhr vor dem Einkaufszentrum auf der Horchheimer-Höhe. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck ihres Pkws fest. Vermutlich ist der Schaden durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug verursacht worden. Gemäß dem Schadensbild könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter Tel. 02621/913-0

