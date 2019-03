Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit hochwertigem Fahrzeug - Fahrzeugführer flüchtig Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Boppard (ots)

Spay - Verkehrsunfall mit hochwertigem PKW - Fahrer flüchtet von der Unfallstelle Am Samstagmorgen in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr kam es auf der K78 zwischen Spay und Siebenborn zu einem Verkehrsunfall. Zeugen meldeten einen verunfallten Mercedes G 63 AMG. Dieses Fahrzeug hat einen Wert von ca. 150.000EUR. Offensichtlich kam der Fahrer des Fahrzeugs nach links von der Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß mit der Leitplanke verkeilte sich das Vorderrad darunter. Der Fahrer verließ das Fahrzeug und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Auch im Rahmen der Ermittlungen konnten keine konkreten Hinweise auf den Fahrer erlangt werden. Wer sachdienliche Hinweise auf den Unfallhergang oder den Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Boppard unter 06742-9080 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer leicht verletzt

Boppard - Am 23.03.2019 gegen 18:15 Uhr kam es auf der L210 in Richtung Boppard zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der unfallbeteiligte Motorradfahrer verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Sturz wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz verbracht. An der Leitplanke und dem Motorrad entstand Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

