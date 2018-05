POL-D: Königsallee - "Rififi-Einbruch" in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht Fotos entwendeter Preziosen

1 weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots) - Dienstag, 1. Mai 2018, 21.50 Uhr bis 1.40 Uhr

Noch gibt es keine Hinweise auf die Täter, die in der Nacht auf den ersten Mai bei dem Einbruch in ein Juweliergeschäft auf der Kö Schmuck und hochwertige Uhren erbeuteten. Die Polizei konnte nunmehr den Tatzeitraum konkretisieren und bittet um Hinweise potenzieller Zeugen.

Den vorläufigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge, verschafften sich um 21.50 Uhr mindestens zwei Männer Zugang zu einem leerstehenden Ladenlokal in einer Einkaufspassage an der Königsallee. Die Täter kamen aus Richtung Königstraße. Es besteht der Verdacht, dass hier ein mögliches Fluchtfahrzeug gestanden haben könnte. Im Untergeschoss des Ladens stemmten sie im weiteren Verlauf eine massive Wand auf und gelangten so in die Räume des Juweliers. Die Einbrecher stahlen, neben hochwertigen Uhren, auch einzigartige Preziosen (speziell angefertigte Unikate). Unter anderem waren zwei sehr auffällige Ringe (siehe Anlagen) dabei. Um 1.40 Uhr flüchteten die Täter durch eine Tiefgarage und über die Kö. Hierbei waren sie noch immer mit Sturmhauben maskiert und trugen schwarze Rucksäcke. Einer davon hatte einen Firmenaufdruck der Marke "NEW BALANCE".

Die Fachleute des zuständigen Kriminalkommissariats 14 bitten Zeugen, die in dem besagten Tatzeitraum oder auch davor Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0211-8700 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell