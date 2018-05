POL-D: Vermisste 82-jährige Seniorin tot in Eller aufgefunden - Bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden

Düsseldorf (ots) - Vermisste 82-jährige Seniorin tot in Eller aufgefunden - Bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden

Ihre Veröffentlichungen seit Donnerstag, 5. April 2018

Am Mittwochvormittag (25.April) wurde in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Eller die Leiche einer Frau aufgefunden. Im Rahmen des durchgeführten Todesermittlungsverfahrens haben sich keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben. Heute konnte anhand von einem DNA-Abgleich die 82 Jahre alte, als vermisst gemeldete, Frau endgültig identifiziert werden.

