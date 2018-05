POL-D: Benrath - 75-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Benrath - 75-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Donnerstag, 3. Mai 2018, 14.24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Benrath wurde ein Senior schwer verletzt, nachdem er mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw geprallt war.

Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen der Urdenbacher Allee in Richtung Hildener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen geparkten Pkw (Renault) auf und stürzte in der Folge. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

