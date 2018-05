POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg - Toter auf der A 3 in Richtung Köln - Mann von mehreren Fahrzeugen erfasst - Sperrungen - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots) - +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg - Toter auf der A 3 in Richtung Köln - Mann von mehreren Fahrzeugen erfasst - Sperrungen - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Lange Staus - Ermittlungen dauern an

Freitag, 4. Mai 2018, 4.40 Uhr bis 9.30 Uhr

Nach dem Tod eines 23-jährigen Mannes heute Morgen auf der A 3 bei Duisburg-Wedau dauern die Ermittlungen des Verkehrskommissariats an. Der Getötete war am Morgen auf der Fahrbahn der A 3 als Fußgänger von mehreren Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Er starb an der Unfallstelle. Die Autobahn musste zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg Kaiserberg und der Anschlussstelle Duisburg-Wedau in Richtung Köln bis gegen 9.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in Richtung Oberhausen auf einer Länge von circa 10 Kilometern zurück. Die Tangenten von der A 40 auf die A 3 wurden ebenfalls gesperrt.

Gegen 4.35 Uhr gingen die ersten Meldungen über eine Person auf der Fahrbahn der A 3 bei den Leitstellen ein. Um 4.42 Uhr meldeten dann Verkehrsteilnehmer eine oder mehrere Kollisionen. Als um 4.49 Uhr Funkstreifen und Rettungskräfte eintrafen war der Mann bereits tot. Er war von zunächst einem und dann von mindestens einem weiteren Pkw erfasst worden. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt. Warum und unter welchen Umständen der 23-Jährige auf die Autobahn gelangte, ist derzeit noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.

