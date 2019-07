Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.06.2019 bzgl. der Verkehrsunfallflucht in Hausen

Waldbreitbach (ots)

Am Morgen des 28.06.2019 hat der Geschädigte seinen Pkw Mitsubishi Space-Star zwischen 08:15 und 09:15 Uhr auf dem Kirmesplatz in Waldbreitbach abgestellt. Danach sei er dann zum Lebensmittelmarkt Aldi in Hausen gefahren. Als er dort zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am linken Heck fest. Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen und flüchtete.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Straßenhaus erbeten. 02634/952-0 pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell