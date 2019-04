Polizei Bielefeld

POL-BI: Rollerfahrer verunglückt auf Schotterweg

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ubbedissen - Der Fahrer eines Rollers zog sich am Mittwoch, 17.04.2019, schwere Verletzungen zu, als er in Ubbedissen mit seinem Motorroller stürzte.

Der 58-jährige Bielefelder war gegen kurz nach 07:00 Uhr von der Straße Am Bollholz auf einen unbefestigten Weg in Richtung Westring in Leopoldshöhe abgebogen. An dem leichten Steigungsstück des Fußgänger- und Radwegs war er nach seinen Angaben langsam hochgefahren. Aus ungeklärter Ursache verunglückte er auf dem Schotterweg und stürzte mit seinem Roller zur Seite. Dabei wurde er mit einem Bein unter seinem Zweirad eingeklemmt.

Eine Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Schwerverletzten vor Ort und fuhr ihn in ein Bielefelder Krankenhaus. Polizeibeamte erkannten Kratzspuren an dem Roller. Sie schätzten den Sachschaden auf ungefähr 100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell