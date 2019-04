Polizei Bielefeld

POL-BI: Mauer eines Museums beschmiert

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht eine Gruppe Jugendlicher, die am Mittwoch, den 17.04.2019, Graffiti an eine Mauer in der Straße Welle sprühte.

Ein 27-jähriger Mann aus Löhne bemerkte gegen 18:30 Uhr eine Gruppe von Jungen und Mädchen, die sich in der Nähe einer Museumsmauer aufhielt. Er beobachtete weiter, wie ein Junge aus diesem Kreis die Wand mit grüner Sprühfarbe besprühte. Daraufhin verständigte der 27-Jährige die Polizei. Die eintreffenden Beamten erkannten drei Tags sowohl in grüner als auch in roter Farbe.

Laut Aussage des Zeugen waren die jungen Leute zwischen 16 und 19 Jahre alt. Der Sprayer hatte dunkle, schulterlange Haare mit Pagenschnitt. Auf dem Rücken trug er einen schwarzen Rucksack mit auffallend bunten Elementen. Er hatte ein asiatisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu den Sprayern nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

