POL-IZ: 190627.3 Kellinghusen: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Am gestrigen Tag haben sich Unbekannte telefonisch bei vier älteren Kellinghusener Bürgern gemeldet, um Bargeld oder Wertgegenstände unter Auftischen einer unwahren Geschichte zu ergaunern. Glücklicherweise besaßen alle Angerufenen eine gesunde Skepsis und wimmelten die Betrüger ab.

Mit unterdrückter Rufnummer erhielten vier Senioren in der Töpferstadt und einer in Glückstadt jeweils den späten Anruf eines Mannes, der sich entweder als Kriminalbeamter oder Schutzpolizist ausgab. Die meisten Rentner beendeten das Gespräch unverzüglich, in einem Fall brachte der Täter eine Story über einen angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft zum Besten. Nach der Straftat müsse der Angerufene dringend seine Werte schützen und dem vermeintlichen Beamten übergeben - so lautete auch hier das immer wieder vorgetragene Märchen. Zum Glück reagierten alle Opfer richtig und gingen nicht weiter auf den Betrüger ein. Da die Trickser jedoch immer wieder Erfolg haben, möchte die Polizei dringend vor ihren Machenschaften warnen. Die richtige Polizei fordert per Telefon niemals die Herausgabe von Geld, Gegenständen oder höchstpersönlichen Daten. Seien Sie also vorsichtig und wenden Sie sich im Zweifel unter 110 an uns!

