Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190627.1 Bargenstedt: Feuer auf Abfall- und Recyclinghof

Bargenstedt (ots)

Mittwochnachmittag ist es zu einem Brand auf dem Gelände des Abfall- und Recyclinghofes in Bargenstedt gekommen. Die Brandursache ist noch unklar, aktuell laufen Nachlöscharbeiten.

Gegen 14.30 Uhr brach in einer etwa 30 x 45 Meter großen, mit Sperrmüll befüllten Lagerhalle der Firma KBA im Klintweg aus unbekannter Ursache ein Feuer aus. Zudem ging ein neben dem Objekt befindlicher Berg an Holzschredder in Flammen auf. Die Löscharbeiten führten die Freiwilligen Feuerwehren Bargenstedt, Nindorf, Sarzbüttel, Krumstedt und Meldorf durch. Zu Personenschäden kam es nicht, es wurden keine gesundheitsgefährdenden Stoffe freigesetzt. Aktuell ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen. Nach ersten polizeilichen Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei 50.000 bis 100.000 Euro. Eine Begehung der Brandstelle ist für den heutigen Tag geplant.

Merle Neufeld

