Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190627.2 Heide: Randalierer ziehen durch Heide - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

In der vergangenen Woche sind Unbekannte durch Heide gezogen und haben offenbar wahllos Fahrzeuge beschädigt. Sie richteten einen Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro an, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 17. Juni 2019 bis zum 22. Juni 2019 trieben die Täter ihr Unwesen zur Abend- und zur Nachtzeit unter anderem im Bereich des Bahnhofs, der Innenstadt und südlich davon. Mit Steinen warfen sie die Heckscheiben von insgesamt 13 Autos ein und richteten damit einen geschätzten Schaden von etwa 7.000 Euro an. Zeugen der Taten gibt es nach Wissen der Polizei nicht. Personen, die Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den Beschädigungen bemerkt haben, sollten sich daher in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell