Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190626.3 Brokstedt: Versuchter Einbruch

Brokstedt (ots)

In der Nacht zum Montag ist es in Brokstedt zu einem versuchten Einbruch in den Verkaufsraum einer Tankstelle gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Gegen 03.00 Uhr schlug ein Einbrecher die Scheibe der Tankstellenshops in der Straße Dörnbek ein, flüchtete dann allerdings unverrichteter Dinge vom Ort - vermutlich aufgeschreckt von dem Lärm, den er verursacht hatte. Der Tankstellenbetreiber selbst nahm den Krach auch wahr und alarmierte die Polizei. Er sah vom Gelände der Tankstelle einen Radfahrer in Richtung Willenscharen flüchten, der einen dunklen Kapuzenpullover und einen Rucksack getragen haben soll. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

