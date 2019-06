POL-IZ: 190626.1 Sankt Annen: Tödlicher Motorradunfall

Polizeidirektion Itzehoe

Am Dienstagabend hat sich in Sankt Annen ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Der Biker war Alleinbeteiligter des Unglücks - er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Gegen 19.30 Uhr war ein 24-Jähriger auf einer Yamaha auf der Landesstraße 149, Österfeld, aus Richtung Hennstedt kommend in Richtung der Landesstraße 156 unterwegs. Die nahende Einmündung der L 156 im Bereich einer Linkskurve erkannte der Biker vermutlich aufgrund mangelnder Ortskenntnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät. Er versuchte offenbar, an der dortigen Verkehrsinsel vorbeizufahren und stürzte hierbei. Das Zweirad rutschte an der Verkehrsinsel vorbei, der Unfallfahrer selbst prallte gegen den Metallpfosten eines Vorwegweisers auf der Insel. Der junge Mann aus Dithmarschen erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

