Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl in der Grünstraße

Hagen (ots)

Am Montag, 27.05.2019, ging ein 82-Jähriger gegen 10:20 Uhr nach einem Krankenhausbesuch die Grünstraße hinab. Kurz vor der dortigen Unterführung sprach ihn ein unbekannter Mann an. Er hielt ein Zwei-Euro-Stück in der Hand und sprach in gebrochenem Deutsch das Wort "Telefon". In der Annahme, dass der Unbekannte einen Geldwechsel erbitten wollte, holte der Hagener sein Portemonnaie hervor. Der Dieb griff daraufhin in diese und flüchtete mit einem niedrigen, dreistelligen Betrag über den Bergischen Ring in Richtung Langestraße. Der Täter wird als zirka 165 cm groß, zirka 35 Jahre alt und mit kurzen Haaren beschrieben. Er hatte bräunliche Haut, ein rundes Gesicht und trug eine schwarze Lederjacke. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

