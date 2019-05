Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt fällt nach Geschwindigkeitsverstoß auf

Hagen (ots)

Am Montag, 27.05.2019, führten Beamte des Verkehrsdienstes Geschwindigkeitsmessungen auf der Berchumer Straße durch. Gegen 09:00 Uhr fuhr ein Volvo mit überhöhter Geschwindigkeit an die Kontrollstelle heran. Um den Verstoß zu ahnden, hielten ihn die Polizisten an. Dabei fielen schnell die kleinen Pupillen und die verlangsamten Reaktionszeiten des Fahrers bei einem Test auf. Der 32-Jährige verstrickte sich weiterhin in Widersprüche bezüglich seines letzten Drogenkonsums. Ein Urintest brachte schnell das Ergebnis: Der Mann stand offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, ließen eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor.

