Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Entenfamilie irrt in Innenstadt umher

Einbeck (ots)

Einbeck -ha/vo. Einbeck - Markstraße Am Samstag, 27.04.2019 gegen 12:30 Uhr wurde der Polizei Einbeck mitgeteilt, dass sich eine verirrte Entenfamilie auf dem Einbecker Marktplatz befand. Bei Eintreffen der Beamten war die Entenfamilie bereits in die Maschenstraße gelaufen. Dabei waren schon zahlreiche aufmerksame Passanten zur Stelle, um der Entenmutter und ihren zahlreichen Küken ein sicheres Geleit zu ermöglichen. Mit Hilfe einer Postbotin und einigen Anwohnern konnte die Entenfamilie in sichere Behälter verbracht werden. Durch die Beamten wurde eine sichere Zuflucht für die Entenfamilie am Bäckerwall gefunden. Hier wurden die Enten am dortigen Teich in ihr neues Zuhause entlassen. Nach kurzer Eingewöhnungsphase war die Entenfamilie sichtlich entspannt.

