Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 28.03.2019, befahren gegen 11:30 Uhr ein 19-jährige Motorradfahrerin und ein 59-jähriger PKW-Fahrer, in genannter Reihenfolge, die Rheinstraße in Richtung Weisenauer Straße. An der Fußgängerfurt auf Höhe der Malakoff-Passage muss die 19-Jährige laut Zeugenaussagen aufgrund einer "gelb" zeigenden Lichtzeichenanlage bremsen. Der 59-Jährige fährt aus bisher unbekannten Gründen auf das Motorrad auf, so dass er zur Kollision kommt und die 19-Jährige zu Boden stürzt. Die Motorradfahrerin wird leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

