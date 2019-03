Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (177/2019) Zwei unbekannte Frauen verschaffen sich Zutritt zur Wohnung einer Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Auf dem Lohberge Dienstag, 05. März 2019, gegen 14.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Zwei Trickdiebinnen haben am Dienstag (05.03.19) eine ältere Frau in ihrer Wohnung in der Straße "Auf dem Lohberge" bestohlen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von über 1.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen klingelten gegen 14.00 Uhr zwei unbekannte Frauen an der Wohnungstür der Seniorin und baten unter einem Vorwand um Einlass. Während die eine Betrügerin die betagte Dame in ein Gespräch verwickelte, durchstöberte die andere Diebin die Wohnung. Kurz nachdem die zwei Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, musste die 68-Jährige den Diebstahl ihrer Wertsachen feststellen.

Die Täterinnen sollen ca. 150 cm bis 155 cm groß gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell