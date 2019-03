Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (176/2019) Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige in Barbis fest, rund 60 Kilo Marihuana beschlagnahmt

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Barbis Montag, 4. März 2019

BARBIS (jk) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen des 2. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Göttingen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Spezialkräfte der Polizeidirektion Göttingen am Montagvormittag (04.03.19) in einem Wohnhaus in Barbis (Landkreis Göttingen) zwei 38 und 49 Jahre alte Männer festgenommen. Beide leisteten keinen Widerstand.

Es wurden insgesamt rund 60 Kilogramm Marihuana (Foto) mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 480.000 Euro beschlagnahmt. Zu den genauen Umständen werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details veröffentlicht.

In enger Abstimmung mit dem Polizeikommissariat Bad Lauterberg waren die Göttinger Ermittler den Tatverdächtigen bereits seit einiger Zeit auf der Spur. Der jetzt erfolgten, erfolgreichen Festnahme gingen intensive Ermittlungen und auch operative Maßnahmen voraus.

Die beiden Festgenommenen wurden am Dienstag (05.03.19) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

