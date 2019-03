Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (174/2019) Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis endet im Verkaufsraum einer Tankstelle

Göttingen (ots)

Osterode am Harz, Petershütter Allee Dienstag, 05. März 2019, gegen 02.20 Uhr

OSTERODE (mb) - Am frühen Dienstagmorgen (05.03.19) erhielten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Osterode am Harz gegen 02.20 Uhr einen eher ungewöhnlichen Einsatz: Bei einer Tankstelle in der Petershütter Allee sollte ein Pkw in den Verkaufsraum gefahren sein.

Dies stellte sich für die eingesetzten Beamten dann auch so dar, denn ein VW Golf stand tatsächlich mit der Fahrzeugfront im Verkaufsraum der Tankstelle. Warum die Fahrt der 27 Jahre alten Frau, die sich zurzeit zu Besuch in Osterode aufhält, dort endete, ist bislang unklar. Ersten Informationen zufolge soll sie noch nie zuvor einen Pkw mit Automatikgetriebe gefahren und dadurch vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben.

Die Glasgleittür des Geschäftsraumes wurde durch den Unfall nicht unerheblich beschädigt, hier liegt der Polizei jedoch noch keine genaue Schadensaufstellung vor. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten bei der 27-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Die Frau musste daraufhin mit zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

