Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (171/2019) Vollsperrung auf der A 7 aufgehoben!

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/BOVENDEN (jk) - Die im Zusammenhang mit einem tödlichen Verkehrsunfall am heutigen Morgen auf der A 7 in Fahrtrichtung Kassel eingerichtete Vollsperrung (siehe unsere Erstmeldung Nr. 170) konnte gegen 09.00 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an. Es wird vermutlich im Laufe des Nachmittags noch einmal nachberichtet.

