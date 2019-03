Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (171/2019) Tödlicher Verkehrsunfall - Nachtrag - Sperrung der A 7 aufgehoben

Göttingen (ots)

ROSDORF (mri) - Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Sperrung der A 7 ab AS Nörten in Südrichtung aufgehoben, der Verkehr rollt wieder. Der in der Sperrzone aufgestaute Verkehr war ab 07:55 Uhr an der Unfallstelle vorbei geführt worden, ab 08:45 Uhr war der Sperrbereich leer gelaufen. Nach Rückbau der Verkehrssicherung konnte der Verkehr um 08:57 Uhr wieder frei gegeben werden.

Die näheren Umstände zum Verkehrsunfall sind nach wie vor unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei

Alte Landstraße 1

37124 Rosdorf

Telefon: 0551/491-6517



eingestellt für die

Polizeiinspektion Göttingen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell