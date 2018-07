POL-KS: Kassel: Auto fing während der Fahrt Feuer: Polizei geht von technischer Ursache aus

Die Collage zeigt den Brandschaden. Bild-Infos Download

Kassel (ots) - Am heutigen späten Mittag machte eine Passantin an der Ludwig-Mond-Straße einen Fahrer eines Mercedes auf den herausquellenden Rauch aus der Motorhaube aufmerksam. Der 62 Jahre alte Autofahrer aus Kassel steuerte daraufhin seinen Wagen in die Heinrich-Heine-Straße und stoppte gegen 13:15 Uhr am Fahrbahnrand. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen ihm auch schon die Flammen entgegen. Die von ihm alarmierte Feuerwehr konnte schließlich das Übergreifen der Flammen auf die Fahrgastzelle und damit einen Komplettbrand des Autos verhindern. Ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand dennoch. Der komplette Motorraum, die Windschutzscheibe und die umliegenden Fahrzeugteile nahmen Schaden. Der 62-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte gehen von einer technischen Brandursache aus. Ein Defekt im Motorraum dürfte für das Feuer ursächlich sein. Der Wagen musste schließlich von einem Abschleppfahrzeug geborgen werden.

(Beachten Sie bitte auch die im elektronischen Versand über ots beigefügte und unter www.polizeipresse.de veröffentlichte Fotocollage, die den Brandschaden zeigt.)

