Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (173/2019) Neun Fahrräder am vergangen Wochenende in Göttingen-Weende gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Weende in der Zeit zwischen Freitag, 01. März 2019, gegen 13.30 Uhr und Montag, 04. März 2019, gegen 09.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Der Polizei Göttingen wurden bislang neun Fahrraddiebstähle angezeigt, die sich in der Zeit von Freitagmittag (01.03.19) bis Montagmorgen (04.03.19) in Göttingen-Weende ereignet haben sollen.

In den Straßen Nachtigallshof, Valentinsbreite, Stumpfe Eiche und Hennebergstraße wurden die jeweils gesicherten Fahrräder gestohlen. In einem Fall wurden sogar Teile eines Blechdaches abmontiert, um an das darin befindliche Fahrrad zu gelangen.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell