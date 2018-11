POL-PDWIL: Gebäudebrand mit leicht verletzter Person - Nachtrag

Maring-Noviand (ots) - Maring-Noviand

Am Freitag dem 23.11.2018, kurz vor 06:00 Uhr, kam es zu einem Brand in der Ortslage von Maring-Noviand. Ein Nebengebäude mit ehemaliger Scheune und Werkstatt geriet in Vollbrand. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr hatten ein Übergreifen auf umstehende Wohngebäude verhindert können. Der Eigentümer, der den Brand relativ früh bemerkte, war bei seinen ersten Löschversuchen leicht verletzt worden. Bei dem Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 60.000,- Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalinspektion Wittlich konnte der Brand eines in dem Nebengebäude befindlichen Kamins als Ursache festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Kriminalinspektion Wittlich

Schloßstraße 11

54516 Wittlich

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Peter Hundeck

Tel.: 06571 9500-0

Fax: 06571 9500-209

kiwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell