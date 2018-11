POL-PDWIL: Verstoß gegen das Kunst-Urheberrechtsgesetz, Beleidigung

Zell / Mosel (ots) - Raum Zell Am vergangenen Sonntag, dem 25.11.2018, meldeten sich etliche junge Frauen und vereinzelt auch jugendliche Mädchen bei verschiedenen Polizeidienststellen und zeigten an, dass Bilder von ihnen widerrechtlich auf einer Internetseite eingestellt wurden, auf der meist freizügige Bilder gepostet und, in der Regel anzüglich, kommentiert werden können. Die Mehrzahl der Anzeigen wurden bei der Polizeiinspektion in Zell erstattet, aus deren örtlichem Zuständigkeitsbereich auch die überwiegende Zahl der Geschädigten stammen. Die Frauen hatten die Bilder vorwiegend auf ihren eigenen Konten bei social media - Plattformen, z.B. Facebook, eingestellt, von wo diese dann unberechtigt kopiert wurden.

Aufgrund von Hinweisen einiger betroffener Frauen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Mann aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Zell. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz ordnete die zuständige Ermittlungsrichterin eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Hier wurden internetfähige Geräte als Beweismittel sichergestellt. Eine Einlassung des Verdächtigen liegt bislang nicht vor. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Wittlich geführt. Inzwischen habe sich mehr als 80 Geschädigte bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei empfiehlt, die eigenen Kontoeinstellungen auf social media - Plattformen so einzurichten, dass das unberechtigte Kopieren von Bildern nicht zugelassen wird.

