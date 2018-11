POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 27.11.2018

Wittlich (ots) -

PRESSEDIENST ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------ POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Daun - Dienstag, 27. November 2018 ------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ----

Ereignis: LKW-Fahrer steht unter Drogeneinfluss

Ort: Daun, B 257, Ortsausgang Daun

Zeit: 26.11.2018, 12.25 Uhr

Im Rahmen einer LKW- Großkontrolle wurde ein 36 Jahre alter Bulgare mit seinem 40 Tonner gestoppt. Die kontrollierenden Beamten stellten bei dem Mann typische Erscheinungen eines vorherigen Drogenkonsums fest, der durch einen entsprechenden Test bestätigt wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ereignis: LKW- Anhänger durchbricht Hauswand

Ort: Hillesheim, Industriestraße

Zeit: 26.11.2018, 13.10 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein abgestellter LKW- Anhänger, der mit einem Container beladen war, ins Rollen. Dieser bewegte sich auf der abschüssigen Straße in Richtung eines nahe gelegenen Wohnhauses. Der aufgesetzte Container durchbrach letztlich die Hauswand im Bereich des Esszimmers, wodurch die Mauer teilweise herausgebrochen wurde und in den Wohnbereich fiel. Im Haus selbst wurde durch den Unfall niemand verletzt. Die Feuerwehr Hillesheim war mit starken Kräften im Einsatz. Wie hoch der Schaden am Wohnhaus selbst ist, muss noch ermittelt werden. Eine akute Einsturzgefahr des Gebäudes besteht aktuell offenbar nicht. Der Anhänger nebst Container konnte nur durch Einsatz schweren Gerätes geborgen werden.

Markus Otten Polizeiinspektion Daun Mainzer Straße 19 54550 Daun www.polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell