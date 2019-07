Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld - Einbruchsdiebstahl in Verbindung mit Diebstahl von vier Firmen-Pkw bei einem Automobilzulieferbetrieb

Weitefeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag, 30.06.2019, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr in einen Automobilzulieferbetrieb in Weitefeld ein. Im Gebäudeinneren versuchte man, einen Zigarettenautomat mit Brachialgewalt zu öffnen. Hier blieb es auch beim Versuch.

Aus einem Büroschrank im Foyer wurden gezielt fünf Dokumentenmappen von Firmen-Pkw, welche vor der Halle geparkt waren, entwendet. In der Folge wurden vier Pkw mit Originalfahrzeugscheinen, Schlüsseln und Tankkarte entwendet.

Vermutlich vor Verlassen der Örtlichkeit wurde noch eine Glasvitrine mit Fan-Artikeln aufgehebelt und unter anderem Softshelljacke und ein Rucksack entwendet.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

