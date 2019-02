Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 19.2.19, 23.20 Uhr Im Taxi eingeschlafen

Landau (ots)

Offensichtlich im Tiefschlaf befand sich der Fahrgast eines Taxis in Landau am 19.2.19, gegen 23.20 Uhr. An der genannten Wohnanschrift konnte der Taxifahrer seinen männlichen Fahrgast nicht mehr aufwecken. Einer hinzugerufenen Polizeistreife gelang es mit Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung schließlich, den offensichtlich betrunkenen Fahrgast aus dem "Reich der Träume" zu holen. Nachdem er dann die Taxifahrt bezahlt hatte, konnte er in seine Wohnung begleitet werden und weiterschlafen.

