Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Am Biesem / Flachsstr. (ots)

Am Mo., 01.07.2019, gegen 11:08 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Lieferwagens Daimler-Benz Sprinter, die Straße "Am Biesem" aus Richtung "Im Kreuztal" kommend und missachtete an der Einmündung der Flachsstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 27-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw Opel Corsa, der von der Flachsstraße nach links abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 4000,-EUR Sachschaden.

