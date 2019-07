Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Abschlussmeldung zu "Mehrere Personen mutmaßlich durch K.-o.-Tropfen zu Schaden gekommen" - Rechtmedizinische Untersuchung abgeschlossen - Keine Hinweise auf Einsatz von K.-o.-Tropfen

Freiburg (ots)

Die rechtsmedizinische Untersuchung im Fall der am 22.06.2019 in Freiburg mutmaßlich durch K.-o.-Tropfen zu Schaden gekommenen Personen hat trotz umfassender Überprüfung zahlreicher Proben keine Hinweise auf K.-o.-Tropfen oder andere ähnlich wirkende Substanzen ergeben. Untersucht wurden Getränkeproben sowie Blut- und Urinproben mehrerer Geschädigter.

Mindestens 13 Personen hatten nach der Party über massives Unwohlsein geklagt und mussten medizinisch versorgt werden, mindestens neun Personen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ging im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zahlreichen Hinweisen nach, der Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung konnte jedoch nicht erhärtet werden. Das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wird nun der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

oec

Ursprungsmeldung:

Mutmaßlich durch K.-o.-Tropfen zu Schaden gekommen sind mehrere Personen bei einer "Mallorca"-Party am 22.06.2019 in der Freiburger Messe. Wie der Polizei gegen 18.10 Uhr mitgeteilt wurde, klagten mindestens neun Personen über massives Unwohlsein und mussten notärztlich behandelt werden, mindestens fünf Personen wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Veranstaltung läuft derzeit noch. Feiernden wird geraten, besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Geschädigte - insbesondere jene, dich sich möglicherweise ohne ärztliche Behandlung nachhause begeben haben - sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

In Verdachtsfällen wird zudem darum gebeten, das mutmaßlich durch K.-o.-Tropfen verunreinigte Getränk nicht wegzuschütten, sondern bei der Polizei abzugeben.

