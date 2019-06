Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Betrug beim Grundstückskauf - Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Schwalm-Eder

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder und der Staatsanwaltschaft Marburg vom 24.06.2019

Schwalm-Eder-Kreis und Kassel Betrug beim Grundstückskauf - Frau zahlt mehrere tausend Euro an Betrüger - ein Tatverdächtiger festgenommen Tatzeit: Februar 2019 - 17.06.2019

Mehrere tausend Euro Anzahlung für einen angeblichen Grundstückskauf zahlte eine 38-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis an Betrüger. Die 38-Jährige wollte ein Grundstück in Kanada erwerben. Bei ihrer Suche im Internet stieß sie auf eine passende Immobilie, die von einem vermeintlichen kanadischen Makler angeboten wurde. Mit diesem Makler schloss sie im März online einen Kaufvertrag ab und überwies Ende Mai daraufhin mehrere tausend Euro als Anzahlung für das vermeintlich erworbene kanadische Grundstück.

Mitte Juni nahm die Tätergruppierung nochmals Kontakt zur Zeugin auf, um diese unter Einschaltung einer vermeintlichen Rechtsanwältin aus Kanada zu veranlassen, den Restbetrag in sechsstelliger Höhe in Deutschland an einen Kurier zu übergeben.

Da die 38-Jährige zwischenzeitlich bereits Anzeige wegen Betruges erstattet hatte, konnte im Rahmen des vereinbarten Übergabetermins am Abend des 17.06.2019 in einem Kasseler Restaurant ein 31-jähriger Brite von Spezialkräften der Polizei vorläufig festgenommen werden. Darüber hinaus wurden Beweismittel sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg am 18.06.2019 dem Haftrichter beim Amtsgerichts Kassel vorgeführt, der gegen den 31-Jährigen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ.

Markus Brettschneider Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder Sarah Antonia Otto Pressesprecherin Staatsanwaltschaft Marburg

