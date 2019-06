Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Besse: Zwei Einbrüche in Vereinsheim und Wasserwerk

Homberg (ots)

Edermünde Besse Einbrüche in Vereinsheim und Wasserwerk Tatzeit: 17.06.2019, 13:00 Uhr bis 19.06.2019, 07:30 Uhr Jeweils 300,- Euro Sachschaden entstanden bei zwei Einbrüchen in ein Vereinsheim und eine Wasserverteilstation in der Gänseweide. Die vermutlich gleichen Täter hatten bei beiden Gebäuden jeweils die verschlossene Eingangstür aufgebrochen. In beiden Fällen hatten die Täter nichts aus den Gebäuden gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

