POL-HR: Guxhagen, Fuldabrück-Bergshausen: Suche nach vermisstem 5-jährigen Kind - Leichnam in Fulda gefunden

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder und der Staatsanwaltschaft Kassel vom 18.06.2019

Guxhagen, Fuldabrück-Bergshausen Erneute Suche nach vermisstem 5-jährigen Mädchen - Leichnam bei Suchaktion in Fulda gefunden Zeit: 17.06.2019 Gestern fand eine erneute gezielte Suche nach der vermissten 5-jährigen Kaweyar in der Fulda im Bereich Fuldabrück-Bergshausen statt. Bei der Suchaktion konnte der Leichnam der Vermissten gefunden und geborgen werden. Bei den laufenden Ermittlungen zu der vermissten 5-Jährigen war von der Wasserschutzpolizei Kassel und den Ermittlern der Homberger Kriminalpolizei festgestellt worden, dass sich am Pfeiler einer Fußgänger- und Fahrradfahrerbrücke im Bereich Fuldabrück-Bergshausen Treibgut angesammelt hatte. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel wurde für Anfang dieser Woche eine Suchaktion nach der Vermissten am dortigen Pfeiler geplant. Zur Unterstützung bei der Bergung des Treibguts wurde das THW und die Gemeinde Fuldabrück hinzugezogen. Bei der Suchaktion am gestrigen Tag konnte im Treibgut der Leichnam eines Kindes aufgefunden werden. Nach einer vorläufigen Identifizierung des Leichnams durch die Ermittler der Kriminalpolizei handelt es sich um die vermisste 5-Jährige aus Guxhagen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung zum Zweck der Identifizierung wird am 19.06.2019 durchgeführt. Die 5-jährige Kaweyar war seit dem 17.02.2019 vermisst. Sie wurde zuletzt an diesem Nachmittag auf einem Spielplatz im Bereich der Straße "Zum Ehrenhain" in Guxhagen gesehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war die 5-Jährige in die Fulda geraten. Mehrere Suchaktionen an und in der Fulda verliefen ergebnislos.

