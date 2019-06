Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Diebe stehlen Brotpackungen aus Frischwarencontainer

Homberg (ots)

Fritzlar Aufbruch eines Frischwarencontainers Tatzeit: Samstag, 15.06.2019, 00:00 Uhr - bis 05: 45 Uhr 32 verschiedene Brotpackungen entwendeten unbekannte Täter am Samstag aus einem Frischwarencontainer eines Lebensmittelmarktes in der Wolfhager Straße. Die Täter begaben sich zu dem Frischwarencontainer und brachen das Sicherheitsschloss auf. Sie entnahmen die Brotpackungen und flüchteten mit ihrer Beute. Der Wert der Beute beträgt 60,- Euro. Der angerichtete Sachschaden 100,- Euro. Die Tat wurde am Samstagmorgen um 05:45 Uhr von einem Lieferanten bemerkt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

