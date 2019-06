Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Thomm (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch dem 12.06.2019, 13.00 Uhr bis Freitag, dem 14.06.2019, 09.00 Uhr ereignete sich in Thomm in der Kapellenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein geparkter schwarzer BMW der 1er Baureihe. Im Rahmen eines Wendemanövers wurde der BMW in dem Bereich der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Es entstanden circa 2000EUR Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unbemerkt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbitte die Polizei in Schweich.

