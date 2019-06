Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Bargeld in Arztpraxis

Thalfang (ots)

Am Donnerstag, den 13.06.2019 kam es im Zeitraum 11.30 - 12.05 Uhr zu einem Diebstahl von einem hohen 3-stelligen Bargeldbetrag in einer Thalfanger Arztpraxis in der Bahnhofstraße. Der bisher noch unbekannte Täter nutzte hierbei die Abwesenheit einer Bürokraft aus, um das Geld aus einer dort liegenden Geldbörse an sich zu nehmen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

