Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nach Verkehrsunfall Radfahrer/Zeuge gesucht

Trier (ots)

Bereits am Samstag, 01.09.2019, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in Trier, an der Kreuzung Gustav-Heinemann-Straße/Kleeburger Weg, ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einer Kollision zwischen einem VW Passat und einem VW Polo kam. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Fahrradfahrer, welcher sich zur Unfallzeit unmittelbar neben dem Pkw befunden haben dürfte, der im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Tarforst abbiegen wollte. Möglicherweise kann der Radfahrer wichtige Angaben zum Unfallgeschehen machen. Besagter Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt in Trier in Verbindung zu setzen.

