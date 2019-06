Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am Freitag, dem 07.06.2019, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Netto in der Ringstraße. Ein dort geparkter roter VW Polo wurde im Bereich des hinteren rechten Kotflügels von einem anderen Pkw beschädigt. Es entstand eine deutlich sichtbare Delle. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06783-9910 um sachdienliche Hinweise.

