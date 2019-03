Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190311-2: Hochwertiges Mountainbike gestohlen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (11. März) in der Hermann-Löns-Straße einen Fahrraddieb festgenommen.

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Polizisten gegen 01:45 Uhr ein 34-jähriger Radfahrer auf, der ein zweites Rad neben sich herschob. Die Beamten kontrollierten ihn. Da er sich nicht ausweisen konnte, durchsuchten sie den Fahrradfahrer. Dabei fanden sie Einbruchwerkzeug. Bei einer Überprüfung der Person stellten sie zudem fest, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Gegenüber den Beamten räumte er ein, ein Rad gestohlen zu haben. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und stellten beide Fahrräder sicher. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige ein Rad aus einer Garage in der Heinrich-Nagel-Straße gestohlen hatte. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 in Brühl dauern an. (nh)

