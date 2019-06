Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Versuchter Pkw-Aufbruch - Täter werfen Steinplatte gegen Fahrertür

Homberg (ots)

Melsungen Versuchter Diebstahl aus Pkw Tatzeit: 14.06.2019, 23:00 Uhr bis 15.06.2019, 07:28 Uhr Sachschaden in Höhe von 750,- Euro entstanden bei dem versuchten Aufbruch eines Pkw in der Nacht von Freitag zu Samstag. Unbekannte Täter begaben sich zu dem in der Fritzlarer Straße geparkten blauen Pkw Seat Ibiza und warfen mehrfach eine Steinplatte gegen die Scheibe der Fahrertür. Hierdurch zersprang die Scheibe und es entstanden Dellen und Kratzer an der Tür. Weiterhin beschädigten die Täter noch den Tankdeckel. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

